【產經直播】港股期結日　好友定淡友勝算高？

港股周三(28日)缺乏方向，低開48點後，一度跌128點，其後拗腰回升，最終收市升23點，報19,172點，大市成交793億元。港股周四(29日)期指結算，好淡繼續角力？邊面勝算高？期結及半年結過後，恒指又會點行？

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