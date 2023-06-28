【產經直播】港股期結日 好友定淡友勝算高？
2023年06月28日 16:45
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港股周三(28日)缺乏方向，低開48點後，一度跌128點，其後拗腰回升，最終收市升23點，報19,172點，大市成交793億元。港股周四(29日)期指結算，好淡繼續角力？邊面勝算高？期結及半年結過後，恒指又會點行？
騰訊控股(00700)大股東Naspers及Prosus宣布，計劃解除現有的交叉持股架構，以令Naspers可繼續回購股份，消息具體係點？對騰訊股價孰好孰壞？
造車新勢力做好，蔚來(09866)旗下蔚來能源，夥同中國海洋石油(00883)旗下中海煉化，合作建充換電站，蔚來急升7%，消息可以利好幾耐？至於理想汽車(02015)截至6月25日，本月銷量已達2.73萬輛，即將達成月銷3萬輛的目標，理想可否睇高一線？
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