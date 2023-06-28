太古以304億售美國太古可口可樂　擬派特別息

於周三(六月二十八日)，賣方(公司的全資附屬公司)、買方(英國太古集團的全資附屬公司)、公司(作為賣方的擔保人)與英國太古集團(作為買方的擔保人)就買賣所售股份訂立股份收購協議，所售股份相當於目標公司的全部已發行股本，現金代價為39億美元(相等於約304億港元*)(可予以調整)。

於交易事項交割(待獨立股東批准後方可作實)後，公司建議向於待定的記錄日期時登記於公司股東名冊的公司股東宣派及派付總額約為117億港元的特別股息(按於本公告日期的已發行股份數量計算，相等於每股‘A’股8.120港元及每股‘B’股1.624港元，以及相當於約50%的預期出售收益)。

就交易事項而言，買方的擔保人、目標公司及太古可口可樂擬在交割日期或之前就太古可口可樂向目標集團提供管理及行政支援服務訂立管理服務協議。目標公司將向太古可口可樂支付年度管理費(不少於目標集團各相關年度的經常性EBIT的6%)，作為服務的代價。

目標集團於美國西部的十三個州生產、銷售及經銷可口可樂及其他飲料。目標集團的業務區域包括亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、堪薩斯州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、南達科他州、猶他州、華盛頓州及懷俄明州的部分地區，專營區域覆蓋的人口達約三千萬。

交易事項為公司提供顯著的淨收益，這將大大減少公司的債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。經交易事項及建議特別股息的相關調整後，公司於二零二二年十二月三十一日的備考資本淨負債比率(不包括租賃負債)由18.0%降至11.6%，現金利息倍數(不包括交易事項的出售收益)由6.0倍增至7.3倍。