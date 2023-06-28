富達：3大趨勢主導下季市場　內地將推更多寬鬆措施

富達國際發表2023年第3季度投資展望中指出，隨着金融市場在韌性和脆弱之間徘徊，投資者應考慮降低整體風險偏好，在策略上發掘被低估的機會。

富達國際全球投資長Andrew McCaffery表示，去年一直在多重危機下尋找契機，因為多方壓力可能迫使主要央行過度緊縮而引發衰退。然而，基於仍然充裕的流動性和緊縮的勞動力市場，加上政策和貸款標準趨嚴而停滯所帶來的影響，當前市場持續徘徊於韌性和脆弱之間。他強調三個重要趨勢將在2023年第三季主導市場走向，包括緊縮貨幣政策的後續影響、內地刺激政策之復甦力道及企業整體投資氣氛穩定性。

富達國際亞洲固定收益主管朱蕾表示，內地經濟正在復甦，但各領域分布不均，例如房地產銷售集中在一線城市，一般消費也呈現K型模式，消費者似乎更樂於購買廉價商品或奢侈品，但對中端商品興趣不高。然而目前只是復甦的開始，自4月份以來，政策制定者一直重申支持增長的立場，在幾家大型國有銀行降低存款利率後，中國人民銀行最近進一步採取更加寬鬆政策，下調基準貸款利率，認為接下來將有更多寬鬆措施出台。

該行指，除中國之外，日本市場改善公司治理的長期趨勢已帶來契機。企業回購活動增加，且現在更為關注股本回報率。日本新任央行行長植田和男正在評估通脹，這可能延遲日本央行終止收益率曲線控制（YCC）政策時程，最終導致十多年來超低利率的逆轉。日本長期發展軌跡展現良好態勢，在全球投資者低配日本股票情況下，其零售業回暖和公司治理改革有望釋放日本股市價值。通貨緊縮的結束將為企業更合理的資本配置帶來空間，增加股票回購和配息機會。

東南亞地區則持續受惠供應鏈重組，當地企業選擇「中國加一」策略來抵銷地緣政治風險。印尼正努力在全球電動汽車供應鏈中佔一席位，馬來西亞和越南則在電子產品領域提升佔有率，泰國、澳門、日本等旅遊業也將受益於中國持續重新開放。