2023年上半年，集團在研發上的多年投入迎來收穫期，重磅推出兩款策略類新遊戲——以末日為題材的《Doomsday: Last Survivors》，與具維京風格的《Viking Rise》。集團指，兩款新遊戲及APP業務已成為集團持續增長的新動力，其收入增量帶動集團近期月流水超過5億港元，2023年上半年集團整體收入較2022年下半年環比增長超過15%，達到24.5億港元左右規模，並為集團近期創造超過三成的收入貢獻，彌補了集團老遊戲流水自然回落的影響，優化了集團整體營收結構，實現集團產品多元化，促進集團業務中長期的穩健發展。

由於今年上半年處於新遊戲集中推廣期，集團於2023年上半年仍呈現階段性虧損，為集團持續成長鋪墊與投入。其中，銷售及分銷費用較2022年上半年同期增加約85%左右；然而研發費用及行政開支方面，經集團持續執行人員編制優化與降本增效措施，較2022年上半年同期減少約30%左右。