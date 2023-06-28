中原工商舖料下半年工商舖物業成交量達約2千宗

今年初香港全面開關，為香港工商舖物業市場帶來利好因素，中原(工商舖)資料顯示，2023年截至6月27日的上半年，市場共錄得約1,816宗工商舖買賣成交，涉及總成交金額約358.77億港元，分別較2022下半年的約1,790宗及351.21億元，還多出約1.5%與2.2%。

該行預期，今年下半年該市場仍面臨重大挑戰，當中經濟復甦步伐及息口走勢至為重要，現時本港經濟仍偏疲弱，加息周期令觀望氣氛更趨濃厚，但北水南下等利因素下，相信下半年整體工商舖市場前景審慎樂觀，期間成交量及總值料達約2,020宗及380億元，買賣價平穩至下跌約5%。

該行商舖部董事黃偉基表示，今年上半年市場暫錄約433宗商舖買賣成交，接近2022上半年及下半年的約500餘宗水平，而總成交金額上升幅度較大，今年上半成交金額約150.3億元，較去年下半年增約28%，反映投資者入市態度逐步轉正面。至於，過去一年舖位買賣成交每月均徘徊於70至80餘宗，預計成交宗數可望會慢慢重回逾100宗水平。黃預計，2023下半年商舖買賣交投有500宗，價錢則會平穩發展，租金則個別發展，核心區租價會有約5%上升空間，而民生區則會輕微向下，跌幅約5%。

該公司寫字樓部董事陳雁樓亦指，2023上半年暫錄約346宗寫字樓買賣個案，比去年下半年多出約一成。至於金額方面，今年上半年總成交金額約83.43億元，按年同期上升約10%。按月分析，過去兩年間單月寫字樓買賣宗數大多徘徊於40至80宗水平，對上一次錄得超過100宗已是2021年7月的約112宗。陳米料，下半年寫字樓買賣成交量會維持平穩，錄得約320宗水平，買賣價料仍有約5%下調空間，租金則有機會繼續下跌約5%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明指出，2023年上半年市場暫錄得約1,037宗工商物業買賣成交，總金額約124.9億元，對比去年下半年約980宗及126.41億元，出現回升趨勢。大額買賣成交方面，上半年暫錄得約34宗逾億元成交，涉及總金額約105.59億元，較2022上半年約68宗及360.85億元，以及同年下半年約43宗及267.27億元，亦明顯較少。