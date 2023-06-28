屯門二手交投按月跌2成　瓏門兩房3年升值6%

屯門新盤熱銷後，消耗區內購買力，6月份全區二手交投按月跌逾兩成，指標屋苑瓏門兩房單位，辣招期滿後即減至832萬元沽出，約3年帳面僅升值約52萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙必祥表示，西半山嘉兆臺3座高層A室，實用面積約812方呎，套三房間隔，以1,528萬元沽出，呎價約18,818元，同類型單位對上成交於2月錄得，成交價1,508萬元。

●美聯呂昕熹稱，北角半山海天峰1座高層A室，實用面積約998方呎，套三房間隔，享全海景，獲同區換樓客以3,060萬元購入呎價約30,661元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園5座高層C室，實用面積約734方呎，套三房間隔，今個月初放盤叫價1,238萬元，最終減價88萬元，以1,150萬元成交，呎價約15,668元。

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九龍區

●中原任展雄指，長沙灣喜盈低層A室，實用面積約518方呎，兩房間隔，叫價790萬元，放盤僅兩天，新買家睇樓3天，即以770萬元成交，呎價約14,865元，新買家為同區上車客。

●世紀21富山黃澤龍稱，黃大仙公屋竹園北邨12座中層16室，實用面積約485方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤兩個月，叫價330萬元，減價約13.6%，以285萬元沽出，呎價約5,876元。

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新界區

●美聯陸家民表示，屯門瓏門3座高層D室兩房戶，實用面積約481方呎，辣招期滿後以860萬元放售，同區換樓客議價28萬元，以832萬元承接，呎價約17,297元，帳面只賺約52萬元，升值6.7%。

●中原陳智生稱，屯門區6月錄約110宗二手買賣，按月跌逾兩成，海翠花園1座低層C室兩房戶，實用面積約521方呎，減價43萬元，以495萬元獲上車客承接，呎價約9,501元。

●利嘉閣鄭偉延指，屯門慧景閣1座高層E室，實用面積約424方呎，兩房間隔，分支家庭客買樓上車，原業主開價530萬元，因移民急讓，累減32萬元，售價498萬元，呎價約11,745元。

●美聯曾偉雄指，青衣盈翠半島12座中層D室，實用面積約653方呎，套三房間隔，享全海景，3個月以1,200萬元放售，獲外區首置客議價多時，終以1,145萬元沽出，呎價約17,534元。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣居屋青盛苑中層5室，實用面積約490方呎，已補價自由市場開價535萬元，最終以502萬易手，呎價約10,245元，屬屋苑6月首宗成交。

●美聯徐君寶透露，元朗YOHO MIDTOWN第7座中層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，以828萬元放售，同區分支家庭議價30萬元，以798萬元承接，呎價約15,364元。

●中原劉德興表示，粉嶺花都廣場9座高層B室，實用面積約526方呎，三房間隔，放盤時開價約715萬元，議價後以665萬元易手，呎價約12,643元，新買家為用家。

●中原李嘉龍稱，大埔白石角海日灣II第13座中層E室，實用面積約629方呎，三房間隔，開價約938萬元，議價後售850萬元，呎價約13,514元，持貨約4年帳面蝕讓約55萬元，或貶值約6%。

●中原侯惠良指，大圍區6月暫錄約20宗二手買賣，按月跌約兩成多，盛世2座北翼高層C室，實用面積約958方呎，套四房及儲物房設計，開價約2,200萬元，以1,800萬元易手，呎價約18,789元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世5座中層SB室成交，實用面積約786方呎，三房間隔，望山景，單位放盤達兩年，叫價1,380萬元，終獲買家以1,280萬元成交，呎價約16,285元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山公屋恆安邨1座中層2室，實用面積約354方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價210萬元，放盤1個月，累減60萬元，減幅約28.6%，呎價約4,237元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區6月暫錄約50宗二手買賣，按月跌約三成，雅典居9座中層B室，實用面積約874方呎，套三房間隔，開價約1,200萬元，議價後連車位售1,150萬元，呎價約13,158元。

●中原張朗霆指，將軍澳新都城1期2座中層A室，實用面積約420方呎，兩房間隔，最初開價738萬元，現以669.8萬元易手，呎價約15,948元。

●中原何文俊表示，將軍澳日出康城領峯6座右翼極高層B室，實用面積約813方呎，套三房連工人套房間隔，最初叫價1,050萬元，減至1,012.5萬元易手，呎價約12,454元。

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