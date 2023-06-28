【拆局】太古304億賣產　豪派117億特別息　專家點睇？

若計及今次交易及豪派特別息，剝離有關業務，等同太古去年12月底的資本淨負債比率(不含租賃負債)由18%降至11.6%，現金利息倍數(不包括交易的出售收益)由6倍增至7.3倍，即用作還息的現金儲備明顯提高。

同樣必須留意的是，太古會為美國太古可口可樂提供策略制定和實施、供應鏈管理企業、企業發展(如識別、評估和締造併購與合作機會)等10項服務，收取年度管理費，以下列較高者為準︰

(1)1.17億元(另加5%溢價)，並每年根據本港當時通脹率作調整

(2)該財政年度扣除利息和稅項前經常性收益的6%(以太古去年美國飲料業務的營業溢利為18.03億元粗略估算，約1.08億元)

不管如何，比起去年相關股東應佔溢利少了一大截。

太一資本管理研究部董事湯麗鴻認為，太古股東獲派特別息可以提振股價，交易應該不會股東特別大會遇上大阻力。不過，太古股價可能逼近70元就遇阻力，也不排除像新世界般「彈散」，因為市場會關注所得資金會如何應用，既有業務如航空和地產的復甦能否符合預期，「中資航空股表現都不算標青」。此外，在當前經濟欠佳的大環境下，剝離一項主要業務套現，難免予人對息口負擔和對前景保守的觀感，下一步再看美國結束加息周期，對地產業務乃至集團整體估值有否幫助。

本次交易另一看點在於太古強調「與公司以大中華區及東南亞為業務重心的策略一致」，11位數的所得資金會用來支付在核心業務分部(地產、飲料和航空)和新增長領域中具有強大增長潛力的長期投資項目，可見太古對內地前景頗有信心。亦有分析指，作為一家英資公司，專注做大中華區及東南亞業務，有助在中美博弈下迴避地緣政治風險。