科倫博泰：過去兩年虧損已收窄　將獲更多商業化銷售收入

該公司具備ADC(抗體藥物偶聯物，antibody-drug conjugate)、大分子(單克隆抗體及雙特異性抗體)及小分子藥物，而ADC被視為新類型治癌藥物，為現時抗癌新藥研發一大熱點，被問到會否像PD-1或PD-L1免疫療法般出現內鬥。公司總經理葛均友表示，ADC「不會像PD-1」，由於中國國家藥監局藥品審評中心(CDE)早前已刊發有針對ADC臨床研發技術指導原則，以臨床需求為導向，要求ADC產品申報臨床提出建議性技術要求，證明比現行產品更有效才能獲批，有關門檻不低，相信不容易有企業能取得。

公司現有33項資產管線，2項核心產品為ADC，預期治療鼻咽癌的PD-L1單抗產品「A167」將成為首個商業化產品。葛氏指，雖然PD-L1國產化獲批的藥物數量多，但鼻咽癌屬內地發病率高的癌症，目前同類產品並不多，加上公司已就有關產品進行與ADC聯合療法的臨床研究，將增加其差異化價值。

他提到，公司中長期目標是建立國際商業化及全球化臨床開發能力，國際藥企默沙東為公司第二大股東，與對方有9項ADC資產的許可及合作協議，對方亦會負責日後海外拓展及銷售。

問到於市況波動時期上市，會否擔心對企業估值有影響。周澤指，上市是公司長期規劃，無論從發展階段、業務成熟度及管線進度等考量，現時都是合適的時機及狀態，而股票市場短期波動屬正常現象，對香港市場有信心，亦相信隨着着企業價值不斷增長，可吸引到對長期價值投資有興趣的股東加入。

該公司獲母公司科倫藥業在內的5名基礎投資者撐場，認購約6,728.36萬美元等值股份，以招股價上限計，佔發售規模32.2%。他指出，這反映控股股東對公司發展的信心，又稱基礎投資者具廣泛代表性，而且其認購部分只佔全球發售一小部分，在早前與投資者交流中，投資興趣熱烈，對今次發行有信心。