將軍澳新盤增優惠　個別單位較年半前平24%

新盤低價出擊搶客，餘貨盤積極增加折扣，變相減價。將軍澳有主打細單位的樓盤，最新公布將45個單位的最高折扣加至27%，個別單位折實價較1年半前賣平逾24%。

●將軍澳海茵莊園再增折扣 個別單位折實價由1年半前平24%

以載列於價單3號的第2座3樓C1室為例，實用面積245方呎，於2021年10月定價為553.3萬元，當時折扣率僅3%，折實價為536.7萬元。而現時該單位最高折扣率為27%，折實價約403.9萬元。意味該單位最新售價較1年半前已大幅減價約132.8萬元，減幅達24.7%。

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