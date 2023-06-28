將軍澳新盤增優惠 個別單位較年半前平24%
2023年06月28日 22:04
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新盤低價出擊搶客，餘貨盤積極增加折扣，變相減價。將軍澳有主打細單位的樓盤，最新公布將45個單位的最高折扣加至27%，個別單位折實價較1年半前賣平逾24%。
●將軍澳海茵莊園再增折扣 個別單位折實價由1年半前平24%
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(28日)更新價單，為兩批指定單位增加折扣，個別單位折實價由1年半前減逾24%。價單顯示，項目最新修改價單，為45個單增設23%及25%折扣，連同即供付款計劃可享的2%折扣計，最高折扣率達27%。項目同日上載銷售安排，將推出26個單位於周日(2日)起招標出售，折實價由372.2萬元起。
以載列於價單3號的第2座3樓C1室為例，實用面積245方呎，於2021年10月定價為553.3萬元，當時折扣率僅3%，折實價為536.7萬元。而現時該單位最高折扣率為27%，折實價約403.9萬元。意味該單位最新售價較1年半前已大幅減價約132.8萬元，減幅達24.7%。
●啟德HENLEY PARK5日暫收逾5,200張入票
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK認購反應理想，截至周三(28日)晚上累計收到超過5,240張入票，以首輪發售228伙計，超額認購接近22倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，目前的入票客源地區分布上，九龍區佔六成，港島區及新界區各佔兩成。另投資者佔整體三成。
●東半山肇輝臺6號頂層戶售
嘉華國際(00173)旗下東半山肇輝臺6號，周三(28日)以1.18億元沽出頂層特色戶，單位為16樓A室，實用面積2,816方呎，五房連多用途房間隔，連2,262方呎平台，呎價約41,903元。資料顯示，該盤提供24伙，實用面積2,805或2,816方呎，於2010年已入伙。
●大埔白石角雲滙第1期三房售2,219萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期，周三(28日)透過招標沽出第1座19樓A2室，實用面積932方呎，三房連儲物室間隔，成交價2,219.16萬元，呎價約23,811元。上述買家享有1萬元的新地會會員現金回贈及7.6萬家具禮券優惠。
●馬頭角瓏碧一房售760萬元
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周三(28日)沽出一房戶，開售至今累售約62伙，套現約5.1億元。中原地產指，該盤最新售出的單位為20樓H室，實用面積281方呎，成交價760.9萬元，呎價約27,078元。發展商為買家提供代繳印花稅及贈送雙層傢具組合套裝等優惠。中原吳子麟指，該盤租金回報理想，呎租可達61元。另資料顯示，該盤已屆現樓，並提供190伙。
●九龍站凱旋門推出頂層複式戶下周二起招標發售
新鴻基地產(00016)旗下、有約17年樓齡的九龍站凱旋門，最新上載銷售安排，將於下周二(4日)發售頂層複式戶，為第2座77樓至79樓B室，實用面積2,682方呎，五房間隔，連1,265方呎平台。招標期截至12月26日，期間每日下午4時招標，下午5時截標。
●旺角利奧坊‧壹隅周日賣6伙一房戶
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周三(28日)上載銷售安排，落實周日(2日)發售6伙一房戶，折實價由603.7萬至665.98萬元，折實呎價由21,786至25,227元。當中，售價最低為6樓B室，實用面積275方呎，折實呎價約21,953元。一房單位另設樓價2%的「2023傢俬津貼現金回贈」。
●恒基3個港島樓盤野美聯推優惠
恒基地產(00012)旗下3個港島區樓盤，於周三(28日)公布聯同美聯物業推出置業優惠。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至7月31日，經該行購買鴨脷洲逸南、西營盤藝里坊‧1號及藝里坊．2號的一手單位之首10名買家，可獲贈價值約7,100元的家庭影音禮券，優惠總值約7.1萬元，先到先得，送完即止。
●土瓜灣明雋聯同中原地產送出租務管理服務
佳明集團控股(01271)旗下土瓜灣明雋，正值收票階段。該集團營業及市務總經理馮倩平於周三(28日)表示，連日來有不少準買家到展銷廳參觀，氣氛理想，首輪銷售將於周四(29日)截票。由於項目樓花期極短，有即買即住即收租的優勢。樓盤最新夥拍中原地產推出置業優惠。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，由即日起至7月16日，經該行購入項目單位及於入伙後經該行租出，首3名一手買家將可獲得由中原測量師行提供的一年免費租務管理服務。