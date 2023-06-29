東方日報B1：美AI晶片輸華限令加辣

面對人口老化和外資逐漸把產能遷出，且不能再依賴舉債、基建和房地產來延續增長，中國亟需搶佔高新科技的領先地位，以保持經濟競爭力。偏偏中美大打科技戰，美國更是窮追猛打。據報美國政府最快下月初「加辣」，向中國輸出人工智能(AI)晶片的限制，距離中國向美國記憶體巨頭美光科技開刀才兩個月。中國經濟受壓之際，來自美國的技術圍堵不絕，且看當局如何拆招，也得提防再次引起金融市場翻波！

日本經濟產業省新出爐的《通商白皮書》直言，即使中美完全脫鈎會對全球經濟造成重大損傷，地緣政治和經濟安全的風險已非常左右企業的決策，就日本企業而言，其最重視的投資目的地，已從中國轉移至東盟，亦有愈來愈多企業重視印度，把產能遷回日本的趨勢亦與日俱增。

iPhone組裝「一哥」富士康的董事長兼首席執行官劉揚偉周三在一場論壇上坦言，製造業從中國轉移乃經濟規律使然，「中國也要轉型升級，做一些高價值的事情。」事實上，中國兩大「法寶」顯然是新能源和數碼科技，可是皆面對美國為首的西方陣營不同打壓留難，尤其是後者所需的半導體。

不過，劉否認蘋果公司(Apple Inc.)從內地遷出供應鏈，還說內地目前已經是全世界最大的製造基地，亞洲具備構建區域製造體系的潛力；又強調第二產業(加工製造業)在經濟發展中扮演不可取代的角色，提供廣泛的就業機會，乃社會繁榮穩定的重要力量。

另外，據傳美國當局也考慮限制中國AI公司租賃美國雲服務，防止華企在沒有晶片限制的地方訓練AI；同時總統拜登正準備一項行政命令，制訂篩查美國對華科技投資的機制。

英偉達行政總裁黃仁勳上月曾斥，中美晶片戰不斷升級恐令美國科技行業面臨「巨大損失」。一旦上述辣招生效，進一步反映拜登等人恰如其追殺對象前總統特朗普般，於科技戰議題上對商界意見充耳不聞。有趣的是，消息指，華府為免觸怒北京，應該會等財長耶倫結束訪華行程後始公布新的封殺令。