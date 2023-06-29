東方日報B1：美AI晶片輸華限令加辣
2023年06月29日 00:05
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內地積極發展高科技，惟遭美國為首的西方陣營打壓和留難。
面對人口老化和外資逐漸把產能遷出，且不能再依賴舉債、基建和房地產來延續增長，中國亟需搶佔高新科技的領先地位，以保持經濟競爭力。偏偏中美大打科技戰，美國更是窮追猛打。據報美國政府最快下月初「加辣」，向中國輸出人工智能(AI)晶片的限制，距離中國向美國記憶體巨頭美光科技開刀才兩個月。中國經濟受壓之際，來自美國的技術圍堵不絕，且看當局如何拆招，也得提防再次引起金融市場翻波！
日本經濟產業省新出爐的《通商白皮書》直言，即使中美完全脫鈎會對全球經濟造成重大損傷，地緣政治和經濟安全的風險已非常左右企業的決策，就日本企業而言，其最重視的投資目的地，已從中國轉移至東盟，亦有愈來愈多企業重視印度，把產能遷回日本的趨勢亦與日俱增。
iPhone組裝「一哥」富士康的董事長兼首席執行官劉揚偉周三在一場論壇上坦言，製造業從中國轉移乃經濟規律使然，「中國也要轉型升級，做一些高價值的事情。」事實上，中國兩大「法寶」顯然是新能源和數碼科技，可是皆面對美國為首的西方陣營不同打壓留難，尤其是後者所需的半導體。
不過，劉否認蘋果公司(Apple Inc.)從內地遷出供應鏈，還說內地目前已經是全世界最大的製造基地，亞洲具備構建區域製造體系的潛力；又強調第二產業(加工製造業)在經濟發展中扮演不可取代的角色，提供廣泛的就業機會，乃社會繁榮穩定的重要力量。
華府去年8月底下令將英偉達(Nvidia)和超微半導體(AMD)用於訓練AI必需的圖像處理器(GPU)晶片納入對內地（包括香港）及俄羅斯的出口管制，防止中俄作軍事用途。為此，英偉達專門為中國開發性能較次的「A800」及「H800」，彌補最尖端晶片「A100」及「H100」的出口管制，運算性能相若，差異似減少高速公路的行車線。商湯(00020)高層曾指，中國科企現在被迫用「A800」發展AI，中美算力存有代差。
據報阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、抖音母企字節跳動等中國主要科技巨企今年因應AI熱潮向英偉達加單；之前有指「A100」在深圳華強北已經賣貴一倍，每張索價兩萬美元(約15.6萬港元)以上，經銷商稱靠美國公司轉售，或在台灣、新加坡及印度等地註冊的公司入口。最新有傳美國商務部最快下月收緊英偉達及其他晶片公司向中國等關注國家發貨，除非事先得到許可證，連「A800」也不放過。消息拖累英偉達股價周三早段曾挫3.24%，AMD則曾跌2.42%。其後兩股跌幅收窄。
另外，據傳美國當局也考慮限制中國AI公司租賃美國雲服務，防止華企在沒有晶片限制的地方訓練AI；同時總統拜登正準備一項行政命令，制訂篩查美國對華科技投資的機制。
英偉達行政總裁黃仁勳上月曾斥，中美晶片戰不斷升級恐令美國科技行業面臨「巨大損失」。一旦上述辣招生效，進一步反映拜登等人恰如其追殺對象前總統特朗普般，於科技戰議題上對商界意見充耳不聞。有趣的是，消息指，華府為免觸怒北京，應該會等財長耶倫結束訪華行程後始公布新的封殺令。
另外，正積極擴充內地成熟製程晶片產能的華虹半導體(01347)公布，國家集成電路產業基金擬以戰略投資者身份，斥最多30億元人民幣認購公司在上海科創板發行的A股。