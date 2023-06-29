鄧聲興：中國人口結構成經濟關鍵

中國民政部最新統計顯示，今年首季度內地結婚登記量為214.7萬對，離婚登記量為64.1萬對，分別較去年同期僅增加4萬對和12.7萬對。實際上，內地結婚相關數據從2014年已逐年下行，2022年內地結婚人數為683.3萬對，只有2013年結婚人數高峰期的50.73%，創民政部自1986年以來公布結婚資料的歷史新低。

此外，有數據顯示內地去年出生人口為956萬人，出生率6.77%，較2021年的7.52%下降0.75個百分點，創下歷史新低。死亡人口為1,041萬人，人口死亡率為7.37‰，人口自然增長率為負0.6‰，為60年來首次出現萎縮，標誌着內地已經進入「人口負增長時代」。

結婚生育降衝擊樓市

國家統計局局長康義認為，去年內地人口減少主要與新出生人口在減少、生育意願下降、婚育時間推遲及育齡婦女人口的減少等因素有關。有數據顯示，內地目前的平均養育孩子至18歲的成本是人均國內生產總值(GDP)的6.9倍，位居世界第二，壓力為全球前列。隨着經濟發展導致的婚育觀念變化，結婚的成本壓力及生育成本等或均為導致內地結婚率及生育率下降的主要原因。

相關行業方面，近年來人口、結婚率及生育率的下降，對內地樓市亦有不小衝擊。人口常被視為樓市最大的基石，當人口遭遇負面因素的時，一般被認為是樓市最大的利淡影響。房地產是實體經濟的組成部分，在國民經濟總量增長和結構優化上有重要作用，對上下游產業經濟活動亦影響很大。

當前內房開發商背負的債務相當於中國GDP的12%左右，考慮到樓市及經濟的相互穩定作用，如若內房持續低迷將為拖累內地市場，所以穩定內房是穩經濟的重要工作。結婚率、人口及生育率對樓市有着重要影響，而四者皆對一國經濟與民生十分重要，為穩定民生與經濟的可持續發展，相信內地會推出更多對買樓、結婚及生育等方面扶持政策，以利好相關發展。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)