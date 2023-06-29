鄧建初：加息周期何時了？有咩板塊可以炒？

冰封三尺，非一日之寒。不少人對美國國務卿布林肯訪華，存有幻想，希望能夠達成部分協議，緩和中美緊張局勢。事實上，矛盾固然無法一朝一夕之間可以消除，冰釋前嫌也並非單方面便能成事。政客熱衷於做騷，煽風點火，只會令雙方距離愈行愈遠。

6月19日習布會，一般報道仍然是是耳熟能詳之中美貿易、人權狀況、俄烏戰爭等問題，人民幣匯價持續下跌卻不見提及，而更多媒體猜測的，是紅地氈及座位問題。果然6月21日美國總統拜登急不及待出擊，重提之前的「氣球飄越美方上空事件」。

上周五6月23日晚新鮮熱辣出招的，是芬太尼事件。美方拘捕了八名中國公民，對他們及四家中國化學製造公司提出刑事指控，非法製造及販運芬太尼化學品，以致毒品充斥美國，毒害數以千萬計美國人。中國立即發表聲明，駁斥美國指控，認為美方為國內幾十年以來的毒品氾濫尋找代罪羔羊。

政治攻擊，無日無之，連串事件加劇了中美之間的矛盾。估計布林肯訪華期間，應有談及芬太尼事件，返回美國才作出起訴相關公司企業及人員，證明發布的新聞，只是掩耳盜鈴，實質內裏乾坤只有當事人才知曉。外人多是道聽塗說，預測的都不會兌現。

這邊廂的中概股，尤其藥業類股，近期連番下挫，應與上周五晚美國公布的芬太尼控訴事件有關。引證了「春江水暖鴨先知」，會否出現「入市於謠言，出市於事實」的傳統炒股智慧，股價先落後上，且看市場反應。初哥炒股喜用逆向思維，藥類板塊、生物工程股近兩月被瘋狂沽售，現階段值得考慮。

那邊廂美國聯儲局長鮑威爾暗示，因通脹壓力未消除，仍會持續加息。根據歷史經驗，加息行動將通脹壓至2%或以下殊不容易，箇中原因是美國這個消費大國，國民喜歡先使未來錢，除非息口高至經濟接近崩潰，否則加息周期何時完結，相信並無水晶球可以預測。

加息對科網股不利，而該類板塊對指數起重要作用，美股創新高應有一定難度。政治市難測，加息陰霾未散，股民應摸着石頭過河，等待黎明來臨。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)