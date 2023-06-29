美股個別發展　油價高收逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.47%，報102.97；港匯見7.8326；離岸人民幣(CNH)報7.2405；美元兌日圓處144.36；歐元報1.0917，英鎊報1.2644。金價處1,913.13美元。布油報73.86美元，紐油報69.31美元。比特幣跌1.9%，報3.01萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。

●道指收報33,852點，跌74點或0.22%；標指收報4,376點，跌1點或0.03%；納指收報13,591點，升36點或0.27%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,081點，跌91點。

●6月恒生指數夜期收報19,103點，跌34點，低水69點，成交8,331張。

●紐約期油收報每桶69.56美元，升1.86美元或2.75%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.03美元，升1.77美元或2.45%。

●紐約期金收報每安士1,922.2美元，跌1.6美元或0.08%。

●英國富時100指數收報7,500點，升39點或0.52%；德國DAX指數收報15,949點，升102點或0.64%；法國CAC指數收報7,286點，升70點或0.98%。

●日本5月零售銷售按年升5.7%，勝預期。

●鮑威爾：不排除連續加息的可能性。

●港交所擬今年10月啟用首次公開招股結算平台FINI。

●太古以304億售美國太古可口可樂，擬派特別息。

●聯儲局：23家大銀行全部通過壓力測試。

●拉加德：歐元區通脹仍過高，應續保持緊縮政策。

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