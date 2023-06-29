聯儲局：23家銀行通過壓測　最差情況料損失4.2萬億

外媒報道，美國聯儲局公布，23間銀行通過壓力測試，顯示美國大型銀行有足夠資本應付嚴重經濟衰退。不過，假設在最差經濟情景中，大型銀行將損失5,410億美元(約4.21萬億港元)，但仍有足夠資本來吸收損失。

是次壓測假設的情景是，失業率升至10%、商業房地產價格暴跌40%、樓價下跌38%，以及短期利率降至幾乎為零。

聯儲局周三(28日)給予摩根大通和高盛等銀行合格評級，支持華爾街高管和監管機構的說法，即具有系統重要性的銀行能夠承受重大損失。

壓測結果將有助於確定銀行在未來12個月內必須持有多少資本，只要銀行符合或超過要求，就可以不受聯儲局對於其派息及股份回購的資本限制。

分析員預計，高盛、摩通、摩根士丹利和美國銀行等大行的資本要求將因業績下滑而下降。市場憧憬銀行有更高股息或更多回購，帶動銀行股價在市後延長交易時段漲約1.5%。

聯儲局負責監管的副主席巴爾(Michael Barr)在聲明中表示，今天的結果證實銀行體系仍強大而有韌性，並表示監管機構應該對風險如何出現保持謙虛。