中銀環宇智選旅遊保首5個月保費及筆數均返疫前水平

受惠「港車北上」政策，香港私家車毋須取得常規配額，亦可自7月1日起經港珠澳大橋往來香港與廣東省。中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興表示，「港車北上」的推出將進一步促進大灣區的人員流動，有利保險業的長遠發展。隨着各地旅遊復甦，帶動中銀香港客戶對旅遊相關保障需求急升。今年首5個月，「環宇智選旅遊保障計劃(全年計劃)」保費及筆數均較2019年同期上升超過1倍，並已回復至疫情前的水平。該行將繼續捕捉旅遊復甦機遇，並與中銀集團保險緊密聯動，推動北上保險業務，為客戶提供更全面的保障方案。

中銀集團保險銀行拓展部總經理何應文表示，「港車北上」政策在5月1日宣布推出，中銀集團保險同日即在直銷渠道首推「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」，並於開售後即開出首張保單。為擴大銷售網絡，中銀集團保險與中銀香港合作，為香港私家車車主及駕駛人士提供駕車經港珠澳大橋進出廣東省的一站式車險服務。港珠澳大橋開通加速形成大灣區一小時生活圈，『港車北上』將進一步帶動大灣區的旅遊及發展，並為香港保險業帶來更多機遇。中銀集團保險將繼續把握大灣區機遇，積極豐富相關保險產品，為客戶提供不同的保障。