【高盛推介】阿里回調見近期低位　部署宜重新審視產品條款

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近期反覆走低。周四(29日)早上低開約1.2%後跌幅擴大，最低見82.1港元的過去3周低位。現報82.15元，跌約2.6%。日前阿里與復旦大學就科研融合創新、科研合作、人才培養等領域，宣布展開深入合作。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金積極吸納，本周二及本周三共錄得約1,160萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產；過去5個交易日計則共錄得約3,260萬元資金流入。淡倉於本周二錄得約30萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

就阿里股價跌至近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，例如部署好倉產品建設以風險角度出發，選擇合適市況的條款產品。

阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、高敏感度。

阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.0倍，低面值、高槓桿。

阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿6.3倍，貼價。

阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.6倍，7隻相近條款產品最高槓桿。

阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.4倍，相近收回價熊證槓桿最高。

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