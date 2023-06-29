【高盛推介】大市窄幅整固　牛熊證作即市、過夜部署策略

高盛(亞洲)有限責任公司：大市在6月沒有明確方向，呈現窄幅整固格局。騰訊控股於本月初重上330港元水平後，中旬曾高見360元水平，但及後整固至330元水平，今(29日)早高開低走，現報332.6元，跌約1.1%。

而美團及阿里的表現亦相若，美團本月初重上120元水平，中旬上試140元不果後重回120元水平。現報123.4元，跌約2.9%。阿里本月初重上80元水平，中旬曾突破90元，及後重回80元水平。現報82.15元，跌約2.6%。

由於市場整體的波動性不高，令資金轉移至一些槓桿更高的產品，希望利用高槓桿的特性，擴大正股的波幅，從而尋找投資機會。

事實上，投資者可考慮選擇牛熊證作部署，因牛熊證的槓桿較認股證高，以及較緊貼正股的變化。此外對波幅變化的敏感度亦較低、亦受時間值損耗的較少影響。

投資者如計劃以牛熊證作部署，亦可因應自身的投資取態，選擇不同類型的產品。例如短線或即市部署可選擇更高槓桿的貼價牛熊證，在窄幅市況中擴大正股的波幅，擴大潛在回報在窄幅市況中擴大正股的波幅，擴大潛在回報。

如投資者計劃部署持倉過夜，則可選擇較遠收回價的牛熊證避免隔晚裂口風險，加上牛熊證較不受波幅變化影響，以及時間值損耗較輕微，能直接減低持貨的成本，以及在低波動市況收回風險較低。

短線或即市部署

持倉過夜部署

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