【高盛推介】大市窄幅整固 牛熊證作即市、過夜部署策略
2023年06月29日 11:47
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：大市在6月沒有明確方向，呈現窄幅整固格局。騰訊控股於本月初重上330港元水平後，中旬曾高見360元水平，但及後整固至330元水平，今(29日)早高開低走，現報332.6元，跌約1.1%。
而美團及阿里的表現亦相若，美團本月初重上120元水平，中旬上試140元不果後重回120元水平。現報123.4元，跌約2.9%。阿里本月初重上80元水平，中旬曾突破90元，及後重回80元水平。現報82.15元，跌約2.6%。
由於市場整體的波動性不高，令資金轉移至一些槓桿更高的產品，希望利用高槓桿的特性，擴大正股的波幅，從而尋找投資機會。
事實上，投資者可考慮選擇牛熊證作部署，因牛熊證的槓桿較認股證高，以及較緊貼正股的變化。此外對波幅變化的敏感度亦較低、亦受時間值損耗的較少影響。
投資者如計劃以牛熊證作部署，亦可因應自身的投資取態，選擇不同類型的產品。例如短線或即市部署可選擇更高槓桿的貼價牛熊證，在窄幅市況中擴大正股的波幅，擴大潛在回報在窄幅市況中擴大正股的波幅，擴大潛在回報。
如投資者計劃部署持倉過夜，則可選擇較遠收回價的牛熊證避免隔晚裂口風險，加上牛熊證較不受波幅變化影響，以及時間值損耗較輕微，能直接減低持貨的成本，以及在低波動市況收回風險較低。
短線或即市部署
騰訊牛(66002)，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率20.5倍。
美團牛(65999)，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比率18倍。
阿里牛(66165)，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率14.6倍。
騰訊熊(67689)，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率15.7倍。
美團熊(61463)，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率6.6倍。
阿里熊(67734)，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率8.7倍。
持倉過夜部署
騰訊牛(65997)，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率12.3倍。
美團牛(65292)，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率7.2倍。
阿里牛(57503)，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率7.8倍。
騰訊熊(60842)，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率8.8倍。
美團熊(53246)，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率4.4倍。
阿里熊(60043)，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.4倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。