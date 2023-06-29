調查：逾6成香港中小企過去一年需要更多貸款渠道

信貸資料服務機構環聯公布一項研究結果，指中小企需要更多財務支援以協助他們從過去3年的經濟低谷中恢復過來，但仍有許多中小企缺乏融資渠道。

在過去一年，有61%的中小企表示需要更多獲取信貸的渠道以把握經濟機遇，而當中25%表示需要更多流動資金。

於2022年，香港新增中小企貸款宗數按年下降16%，原因可能受疫情及宏觀經濟條件所影響，讓金融機構承受風險的意願減少。

傳統銀行仍然是中小企融資的主要來源，在2022年的新增中小企貸款宗數中，有70%來自傳統銀行。同時，虛擬銀行也開始受中小企關注，2022年有4%的新增貸款宗數由此類新興金融機構發行。此外，財務公司所佔的新增中小企貸款宗數逐漸下降，由2020年的31%及2021年的28%，下降至2022年的26%。

在新增貸款金額方面，由於金融機構在疫情期間縮緊融資額度，中小企所獲得的貸款金額亦有所減少。2022年的新增中小企貸款宗數有超過一半(56%)為50萬港元或以下的小額貸款，比2021年增加9個百分點，而只有29%為100萬元或以上的大額貸款，較2021年下降6個百分點。

然而，虛擬銀行為中小企提供更大貸款額。在2022年由虛擬銀行發放的新增中小企貸款宗數中，超過一半(58%)的貸款金額為100萬元或以上，明顯高於傳統銀行(35%)和財務公司(7%)。

研究顯示，32%的中小企對冗長且繁瑣的貸款申請程序感到不滿。此外，44%的金融機構指欠缺足夠的分析工具以評估中小企的信貸風險。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，儘管中小企是香港經濟的主要推動力，仍有許多人依然感覺缺乏足夠的金融服務。即使在今天的數碼時代中，中小企貸款給人的印象仍舊是一個冗長而繁瑣的手動流程。數碼創新對改變現狀尤其重要，金融機構可以採用數碼技術和數據分析來改善開戶和信貸評估流程，為新興中小企及達致普惠金融的生態系統作出貢獻。