毛利率挫股價急瀉　波司登：去年底3成門店不能正常經營

集團首席財務官兼副總裁朱高峰解釋，去年11月因疫情關係，集團在全國有30%門店不能正常經營，其餘70%則流量下降，而正因11、12月是羽絨銷售高峰，所以對集團影響非常大，期內亦關閉一年銷售低過200萬元的網點。

至於集團毛利率向下，他則坦言女裝品牌亦拖後腿，期內毛利率跌3.8個百分點至68.6%，且四大品牌「杰西、邦宝、柯利亞諾及柯夢芭」的南北供應鏈及銷售協同無做好，所以未來會以管理團隊、營運模式、產品開發着手改善。

不過，他預期「集團今年業績可以樂觀一點，價格策略則因市場實際市況而謹慎。」他又指，就以剛過去的「618」為例，集團在天貓、京東、唯品等商品交易總額(GMV)按年上升45%，抖音的增長就更高，所以雖然內地近期零售銷售數據表現卻不似如期，但對集團來言今年應可穩住情況。

他又指，除了羽絨，集團近年亦新推具功能性的延伸產品，就是「室外防曬、室內防冷」的防曬服裝，而由今年4至6月下旬其銷售額為2億元，較去年全年的1億元大幅上升，在超過1,200個網店銷售，定價介乎300至600元，較市面上100至200元為高，但他不肯透露研發開支額度有多少。