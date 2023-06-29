港置：僅4成人考慮未來12個月買樓　近半估樓價跌

中港兩地通關近半年，但樓市復甦進度不似預期，香港置業最新置業調查顯示，只有約40.5%受訪者考慮未來12個月入市，按季回落8.5個百分點，另有接近一半受訪者預計未來12個月樓價下跌。

該行研究部董事王品弟表示，上述調查於5月底至6月初進行，收回353份有效問卷，其中約59.5%受訪者未有考慮入市。

此外，有48.2%受訪者預期未來12個月的樓價下跌，當中最多人認為跌幅於5%以內，佔比例約21%。另外，有28%認為樓價走勢平穩，23.8%則料樓價上升。

香港置業行政總裁馬泰陽表示，市場憧憬加息周期於下半年進入尾聲，以及政府或微調整樓市措施協助市民置業。

不過，若相關措施無法見效，下半年樓市上升動力將會有限，在新盤接力登場搶客的情況下，購買力傾向一手市場，拖累二手市場表現，全年二手註冊量難有突破，最悲觀估計或僅錄約4萬宗水平，全年樓價升幅料有機會低於10%。

他認為，多項「辣招」已經不合時宜，有需要作出調整，除了放寬首置按揭，亦建議考慮優化港人換樓印花稅，將換樓「先買後賣」時的15%從價印花稅「先付後退」安排取消，以減輕市民即時的換樓資金壓力。

政府亦可考慮放寬新盤的按揭措施，將首置樓花可承造按揭成數提高至九成，減低首置人士新盤樓花的入市門檻。政府甚至可考慮撤銷額外印花稅(SSD)，釋放更多二手供應，加快物業市場流轉，提升整體成交量至正常水平。