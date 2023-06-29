CEPA簽署二十周年　港府：積極尋求豐富內容

今年是《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）簽署二十周年，為慶祝這個重要的里程碑，香港政府將於今年下半年推出一系列慶祝活動，與社會各界共同回顧CEPA二十年來的發展和成果，並一起展望CEPA帶來更多更豐碩的機遇。展望未來，政府會一如以往積極尋求進一步豐富CEPA的內容，協助業界用好CEPA的優惠措施，推動兩地經濟更蓬勃發展。

商務及經濟發展局發言人表示，CEPA是一份與時並進的自由貿易協議。多年來，內地與香港採取循序漸進的方式，不斷豐富CEPA的內容。CEPA現已升級為一份全面的現代化自由貿易協議，涵蓋服務貿易、貨物貿易、投資和經濟技術合作四個主要範疇。

發言人指出，透過CEPA，香港在推動內地發展發揮重要的雙向角色，一方面促進專業服務和優質產品走進內地市場，為內地引進優質資本、專業人才、國際經營網絡和專業技術；另一方面協助內地企業走出去，為內地企業提供集資、上市及進入國際市場的平台，配合內地不同發展階段的需要。

發言人說，根據政府統計處的資料，2003年（實施CEPA前）內地與香港的貨物貿易總值為15,282億港元。在全面實施CEPA後，兩地的貿易不斷增加，貨物貿易總值在2022年增至46,484億港元，錄得超過兩倍的可觀增長，平均每年增長6%。從投資來看，內地是香港最大的境外直接投資目的地。

香港對海外投資者的吸引力透過CEPA亦得以強化，不少投資者透過在港設立據點開展內地業務。根據投資推廣署及政府統計處發表的「2022年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」的資料，從2003年簽訂CEPA至2022年6月期間，外來投資者在香港成立地區總部和辦事處的數目，由5,414間增加至8,978間，19年來增幅約66%。