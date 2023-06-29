道指期貨升14點　油價偏軟

美匯指數報102.642；港匯見7.8354；離岸人民幣(CNH)報7.2489；美元兌日圓報144.35；歐元處1.0917；英鎊報1.2645。金價報1,905.07美元。油價跌0.7%，布油報73.70美元，紐油處69.08美元。比特幣升0.69%至30,316美元。道指期貨升14點。

焦點數據：

20:30 美國申領失業救濟人數

20:30 美國國內生產總值

20:30 美國第一季GDP價格指數

20:30 美國第一季核心個人消費支出平減指數

20:30 美國第一季個人消費

22:00 美國5月成屋待完成銷售

●港股下跌，恒生指數全日收報18,934點，跌237點或1.2%，主板成交821.76億港元。

-北交所與港交所將推「北+H」兩地上市安排。

-毛利率挫股價急瀉，波司登：去年底3成門店不能正常經營。

-螞蟻據報尋求合作夥伴申泰國虛銀牌照。

-新股專輯：來凱醫藥曾炒高11%，每手帳賺695元。

●滬深三大指數低收。滬綜指報3,182點，跌6點或0.22%，成交額3,406億元人民幣。

●野村：內地需出台更多政策谷樓市。

●熊貓債今年以來發行規模已達723億人幣，創新高。

香港經濟：

●CEPA簽署二十周年，港府：積極尋求豐富內容。

●港置：僅4成人考慮未來12個月買樓，近半估樓價跌。

●調查：逾6成香港中小企過去一年需要更多貸款渠道。

●港元1個月拆息回落至4.93750厘，隔夜息見5.5厘創逾17年高。

外地經濟：

●日圓徘徊近8個月低位，植田和男：留意通脹調整幣策。

●克魯格曼：美國通脹降溫速度較其他國家快。

●澳洲5月零售銷售按月升0.7%，勝預期。

企業消息：

●股神再增持西方石油，持股升至25%。

●新CEO着手重啟業務，FTX或易名後再戰幣圈。

●蘋果股價破頂市值逼3萬億美元，分析估會升至...

●黑莓首季獲利市場跌眼鏡，收入遠勝預期。

●美光第三季收入勝預期，受惠AI行業對晶片需求。