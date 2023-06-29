萊坊：5月港島甲廈租金跌2.5%　中環最傷

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》顯示，受到空置率飆升的壓力，香港港島區整體甲級寫字樓租金於5月進一步下跌，跌幅約2.5%，當中，中環寫字樓租金的跌幅最高，達約4.1%。

該報告又指出，儘管寫字樓租金向下，但市場勢頭改善，並錄得更多的睇樓活動。隨着企業繼續在核心區尋找租金吸引的優質寫字樓作擴充及升級，追求優質寫字樓的趨勢依然存在。

而直至2025年，約有183萬平方呎的新增寫字樓供應投入本港寫字樓市場，主要集中在中環及灣仔。由於港島區寫字樓空置率高且供應充足，業主除了為租戶提供租金優惠外，部分業主更可能會為租戶提供其他資助，例如靈活租賃計劃和裝修，以留住和吸引租戶。

至於，上月份，九龍區寫字樓租賃勢頭疲弱，情況跟4月相似，大部分寫字樓租賃交易以面積約3,000方呎以下及租金每方呎22港元或以下為主。商廈租賃活動以續租為主。租戶傾向以優惠的租金續租，而非選擇搬遷。該行指出，注意到當租戶考慮物業時，愈來愈重視ESG。寫字樓具備更優質的ESG元素和可持續性標準的寫字樓在市場上的吸引力更大。

展望將來，有些企業正在尋求整合和擴張的機會，預計第3季市場氣氛改善，市場將錄得更多交易。隨着甲級寫字樓的需求逐漸反彈，九龍區整體寫字樓租金在2023年餘下時間將上升約4至6%。

另外，住宅市場方面，在高利率和港股表現不佳的環境下，市場氣氛繼續減弱，恒生指數跌至兩個月以來的低點。而香港零售銷貨表現繼續受惠於消費氣氛改善及訪港旅客大幅回升。