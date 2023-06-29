【產經直播】港股期結日失萬九關　淡友未停手？

美國聯儲局鮑威爾繼續放鷹，隔晚美股個別發展，加上人民幣低迷，港股周四(29日)期結日未能繼續反彈，恒指高開8點後，隨即掉頭下跌，最多跌301點，失守萬九關，最終收報18,934點，跌237點，成交淡薄，全日僅827億元。港股弱勢難以扭轉？下半年要點揀股？

《東網Money 18》搵嚟凱基亞洲投資策略部主管溫傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道