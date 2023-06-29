【產經直播】港股期結日失萬九關 淡友未停手？
2023年06月29日 16:25
東網電視更多新聞短片
凱基亞洲投資策略部主管溫傑（左）
美國聯儲局鮑威爾繼續放鷹，隔晚美股個別發展，加上人民幣低迷，港股周四(29日)期結日未能繼續反彈，恒指高開8點後，隨即掉頭下跌，最多跌301點，失守萬九關，最終收報18,934點，跌237點，成交淡薄，全日僅827億元。港股弱勢難以扭轉？下半年要點揀股？
太古A(00019)及太古B(00087)計劃向母企出售美國太古可口可樂全部股份，預期現金代價為39億美元(折合約304億港元)，並將其中約117億元作特別息派予股東。太古A股東每股收8.12元，每手4,060元，太古B股東每股收1.6424元，每手4,106元。兩者股價今日分別升逾4%及6%，股民冇貨追唔追？
車股個別發展，造車新勢力當中，小鵬(09868)旗下新車G6今日(29日)面世，股價升1%；至於將與中海煉化共建充換電基礎設施的蔚來(09866)，股價則反覆跌1%，理想(02015)及比亞迪(01211)亦跟隨大市向下，車股可否納入下半年選股中？
波司登(03998)派成績表，去年度全年多賺21.3億元人民幣，按年升3.7%，維持末期息派13.5仙，不過集團毛利率下降0.6個百分點至59.5%，拖累股價跌8%，有貨要先走為上？
《東網Money 18》搵嚟凱基亞洲投資策略部主管溫傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道