金管局夥銀行公會推《保障消費者防詐騙約章》

金管局宣布與香港銀行公會推出《保障消費者防詐騙約章》，提高公眾對保護信用卡及個人資料的意識。約章獲得不同行業的大型商戶、執法當局及消委會的全力支持。

在金管局和銀行公會的推動下，全港23間發卡銀行和15間大型商戶參與《約章》，承諾不會透過任何即時電子訊息向客戶發送超連結要求他們於線上提供個人和信用卡資料，並會通過各種渠道向公眾傳遞 「提防騙案」的訊息。各參與機構亦承諾提供合適渠道讓客戶查證訊息真偽，以及加強員工培訓，以體現《約章》承諾，更有效處理客戶查詢。

與會代表亦藉此機會提醒市民，時刻注意保護好個人及信用卡資料（包括一次性密碼）；進行信用卡交易時，應透過銀行和商戶的官方網站或流動應用程式（例如直接輸入商戶的網址或使用從官方渠道下載的官方流動應用程式）處理；若收到任何商戶要求提供個人或信用卡資料的即時電子訊息，應小心核實訊息發送者的身份等。

金管局總裁余偉文表示，很高興得到銀行公會和各界的大力支持及合作，致力提高公眾對保護信用卡資料的意識，加强防範信用卡騙案，為香港市民提供更好的保障。

銀行公會主席孫煜指，業界十分重視客戶資訊保護及支付交易的安全性，期望透過落實《約章》，協助消費者更易於識別偽冒詐騙訊息，共同打擊及防範信用卡騙案。他稱，公會今年首季成立專責小組，推動業界落實加強信用卡客戶保障的措施，包括由銀行設立專責隊伍負責處理和跟進詐騙個案，以及持續提升人員處理詐騙個案的能力。

銀行業界亦會全面提升網上服務或手機應用程式功能，如容許客戶自行調整無卡交易的信用限額，以及提供「一鍵鎖卡」功能，以加強對客戶的保障。