金管局：零售銀行首季除稅前經營溢利增1.4倍

香港金融管理局刊發季報顯示，零售銀行整體除稅前經營溢利在2023年第1季按年增加141.3%，盈利改善主要是由於淨利息收入及持有作交易的投資收入增加，以及貸款減值撥備減少。在加息環境下，零售銀行淨息差在2023年第1季擴大至1.56%，去年同期則為0.98%。

首季，銀行業貸款總額上升0.9%，其中在香港使用的貸款上升1.5%，貿易融資及在香港境外使用的貸款則分別下跌0.9%及0.4%。中國內地相關貸款在同期亦增加0.6%。銀行業存款保持穩定，存款總額季內增加0.5%，其中港元存款增加2.6%。整體貸存比率由上一季的68.5%微升至2023年第1季的68.7%。

貸款質素、流動性狀況及資本充足水平。銀行體系的特定分類貸款比率由上一季的1.38%上升至2023年第1季末的1.45%。中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由2.21%上升至2.25%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.23%微升至0.25%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，處於0.06%。

銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在2023年第1季為166.0%，高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在2023年3月底為20.8%，高於8%的國際最低要求。