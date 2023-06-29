安永削香港今年新股集資額預測25%至1500億元

本港新股市場疲弱，會計師行安永大削全年集資預測25%，降至1,500億元，暫為全行最淡預測。該行審計服務合夥人賴耘峯坦言，集資市場競爭大，香港全年集資排名要維持首五位不容易，且具「挑戰性」，最終排名要視乎其他地區的表現，及大型新股進展。

他解釋，中國內地新股市場上半年強勢表現將延續至下半年，有望穩坐首兩位，而美國股市回暖，將有助推動新股市場氣氛，目前排行第四的阿布扎比仍有多宗「巨無霸新股(Mega-IPO)」正排隊。雖然有科技巨擘宣布分拆旗下業務在港上市，且集資額較大，但是否能在年內完成仍是未知之數，一旦延至明年，對集資額數字影響較大。

安永統計指，全球上半年新股活動持續放緩，共有615家企業在全球上市，集資609億美元。上市宗數和集資額按年分別下跌5%和36%，中國內地仍是全球新股活動的重要地區，宗數和集資額分別佔全球的28%和50%。香港方面，預計上半年共有29家公司掛牌，按年升45%，合共集資178億元，按年升0.6%。