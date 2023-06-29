港島私樓「6球」成交！華蘭花園兩房累減一成沽

港島東私人屋苑連錄樓價僅「6球」成交，鰂魚涌華蘭花園兩房單位，減價70萬元，只以600萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌華蘭花園芝蘭閣低層E室，實用面積約401方呎，兩房間隔，享內園樓景，叫價670萬元，近日議價至600萬元成交，呎價約14,962元。

●美聯蕭俊健表示，鰂魚涌逸意居1座高層B室，實用面積約916方呎，套三房及工作間間隔，獲同區換樓客垂青，近期叫價約2,080萬元，議價後售約1,990萬元，呎價約21,725元。

●中原冼子明指，柴灣金源洋樓C座中層2室，實用面積約240方呎，一房間隔，以305萬元沽出，呎價約12,708元，新買家為鄰近屋苑上車客。

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九龍區

●中原鄭穎高指，長沙灣泓景臺7座低層H室，實用面積約440方呎，兩房間隔，開價850萬元，大幅降價至728萬元沽出，呎價約16,545元，新買家為外區客。

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新界區

●利嘉閣溫錦華稱，將軍澳廣場3座低層D室，實用面積約445方呎，兩房間隔，開價710萬元，最後以687.4萬元易手，累減22.6萬元，呎價約15,447元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋錦泰苑M座低層1室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場原先叫價550萬元，放盤1年以375萬元沽出，呎價約7,253元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍恒峰花園2座中層A室，實用面積約864方呎，三房間隔，放盤一年半減價135萬元，以1,045萬元沽出，呎價約12,095元，約6年帳面僅賺65萬元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍區6月暫錄約70宗二手買賣，大圍文禮閣3座中層B室，實用面積約637方呎，開價約1,100萬元，6月降至約990萬元，議價後售928萬元，呎價約14,568元。

●利嘉閣洪振興表示，火炭銀禧花園1座低層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，叫價680萬元，以630萬元成交，呎價約12,352元，屋苑現約有56個放盤，入場費610萬元起。

●中原李嘉龍指，大埔居屋頌雅苑C座中層7室，實用面積約544方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約530萬元，議價後以價500萬元沽出，呎價約9,191元，新買家為家庭客。

●世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺公屋華明邨耀明樓中層18室兩房戶，實用面積約443方呎，未補價第二市場開價295萬元，放盤兩個月，減價105萬元，獲同區綠表客以190萬元購入，呎價約4,289元。

●中原王勤學透露，元朗區6月錄約67宗二手買賣，按月下跌約三成，溱柏7座低層G室，實用面積約556方呎，兩房間隔，叫價600萬元，減價5萬元，以595萬元沽出，呎價約10,701元。

●美聯翟安暉指，元朗明雲閣低層A室，實用面積約270方呎，兩房間隔，以290萬元放售，區內上車客見原業主願減價25萬元，以265萬元承接，呎價約9,814元。

●美聯陳勁匡表示，馬灣珀麗灣19座頂層「二重天」特色戶，實用面積約1,137方呎，附設178方呎平台及206方呎天台，以1,700萬元放售，區內內支家庭以1,560萬元承接，呎價約13,720元。

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