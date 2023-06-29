內地財管公司荷馬國際在港開設家族辦公室業務

內地財富管理公司荷馬國際在香港開設的家族辦公室周四(29日)正式開幕，進一步推動香港致力成為區內優越家族辦公室樞紐的進程。

荷馬國際創始人兼首席執行官葉程坤表示，該公司為高淨值人士提供環球資產配置解決方案，包括資產管理、投資顧問、財務諮詢、財富管理等服務，致力為客戶實現財富的保值、增值及傳承。

葉表示，香港不但為他們提供所需的金融產品，更提供一流的專業服務，以及高透明度和高效率的法律和營商環境，對公司的經營至關重要，因此決定在香港開設家族辦公室。香港經濟繁榮和穩定，有利家族辦公室投資和管理財富，加上香港稅率低，銀行體系穩健和高效，是家族辦公室管理資金的理想地方。

他補充，很多家族辦公室視香港為進入亞洲市場的策略據點。香港擁有優越地理位置和簡易的營商環境，是企業擴展業務至亞洲和世界各地的理想起點。

投資推廣署家族辦公室環球主管方展光強調，家族辦公室為香港帶來很多經濟效益，包括就業職位、資本投資及慈善事業等均能夠受惠。他續說，完善的家族辦公室生態圈能夠為香港帶來一系列經濟及社會效益，不但提供不少金融及其他相關行業職位，他們亦積極投資於初創企業、創投基金及私人慈善方面，這些舉措對本地經濟都有莫大裨益。