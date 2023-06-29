經濟數據續向好　美股道指升118點

美國第一季國內生產總值(GDP)終值大幅上調，美股3大指數周四早段向好，道指升118點，報33,971點；標指升8點，報4,384點；以科技股為主的納指升14點，報13,606點。港股夜期報18,778點，跌43點，低水156點。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理發表年中展望報告，預測美國經濟將於下半年步入衰退。該行估計，美國企業的實際盈利將低於目前的普遍的市場預期，從而引發股價波動；又指近期美股的上升主要受到投資者「害怕錯失機會」的情緒所帶動，但當前的估值可能要經濟增長配合才能夠維持。

報告指出，雖然標指已經自低位反彈20%，即進入了所謂的「技術性牛市」，但牛市很少在聯儲局加息周期未完、經濟衰退尚未開時提前到來，故目前很難判斷到底是新牛市剛始還是最新一浪升勢，遂對美國股票給予「中性」評級，目前而言投資組合稍偏向防守型板塊，以及派息有增長的股票。

企業消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)股價周四續升0.16%，高見189.56美元，盤中市值再度迫近3萬億美元。其他科技股表現各異，微軟跌0.62%、Facebook母公司Meta跌0.1%，亞馬遜跌0.15%。

串流影視平台Netflix擬取消最便宜的「無廣告」訂閱方案，變相等同於加價。新措施將於加拿大率先推出，Netflix指現有的基本方案訂戶不會受到影響，除非他們取消了現有的訂閱並再次重新訂閱。Netflix股價曾升0.12%。