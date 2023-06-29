陸秉鈞：中港科網板塊行業展望

在香港只要是習慣使用手機上網的用家，對ChatGPT此字絕不感到陌生。ChatGPT的出現在年初席捲全世界，儘管正式的研發公司OpenAI所提供的GhatGP並沒有在香港提供任何服務，但也阻不了為香港帶來熱潮。雖然近日的討論稍為緩和下來，「光環」彷似逐步褪色，但跟「元宇宙」不同的是，其實此技術的應用，正逐漸實體化，像種子發芽般，開始茁壯成長。反之，在股市上，相關板塊概念股，特別是美國市場，則仍然熾熱，看不到停下來的迹象。然而，在如此短的時間下，相關個股的盈利，卻未必能跟上。整體相關技術股的股價，反而正在往泡沫方向發展。

但有趣的是，同樣是相關概念股，港、A股的表現，就讓人看不到一丁點AI帶來的刺激作用(從今年年初至今的股價表現來看)。這一現象反映了環球資金對美國科技公司在AI領域的領先優勢和創新能力的高度關注和認可。的而且確，儘管內地科網巨頭已經積極參與其中，但對比美國科網公司已經將ChatGPT等相類似技術融入到它們的產品當中，內地科網公司的產品暫時仍然只聞樓梯響，產品更多是「追隨」美國科網股的表現，而不是創新，更不有說做到領先甚至帶起潮流了。

目前來看，內地和香港兩市的科技股也有可能受到AI概念的提振。隨着人工智能技術的不斷發展和應用，中國內地和香港的科技公司也在積極開展相關業務。政府對科技創新的支持力度加大，有望推動內地和香港的科技股市獲得更多投資機會。我們很注重AI帶來的機遇，甚至可能不少人已經開始將AI等同於「科網創新的未來」。的確AI的改變是翻天覆地和長遠的，但我們也應該要知道，科技創新，從來都不止某幾方面的，這就像當我們提到「零售」，也從來不止限於「服裝」一樣，隨着5G、物聯網、雲計算、大數據等新技術的發展和普及，內地科網公司將會利用這些技術為用戶提供更多元化、高效率、高品質的服務和產品，拓展更多的市場空間和商業模式。比如電子商務、物聯網、自動駕駛、遊戲、教育、醫療等領域，在人口基數效應下，這方向的投資仍然是有升值潛力的。

總結來說，AI技術的應用將會是全面性和長遠化的，但投資相關概念，必需要懂得按「國家維度」和「行業維度」先作出篩選，選擇合適的工具，才能達到自身的投資方向。

(資料來源：騰訊自選股，富途牛牛)

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)