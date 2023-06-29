一手樓僅零星成交　惟啟德新盤6日累收票6400張

兩個市區新盤將於周五及周六(30日、1日)分別展開首輪銷售。當中，啟德項目收票量持續增加，6日內已接獲約6,400張入票。而大型銷售活動前夕，一手市場僅錄零星成交。

●啟德HENLEY PARK於6日內錄約6,400張入票

●大埔白石角朗濤四房連車位售3,435萬元

●將軍澳海茵莊園周末起開放現樓新示範單位

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩房呎價約15,727元

●土瓜灣明雋截票 最終錄超額逾8倍

●啟德尚‧珒溋下周一起招標發售一伙四房戶

●恒基旗下5盤聯同中原推優惠 送餐飲禮券