一手樓僅零星成交 惟啟德新盤6日累收票6400張
2023年06月29日 22:02
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兩個市區新盤將於周五及周六(30日、1日)分別展開首輪銷售。當中，啟德項目收票量持續增加，6日內已接獲約6,400張入票。而大型銷售活動前夕，一手市場僅錄零星成交。
●啟德HENLEY PARK於6日內錄約6,400張入票
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK收票量節節上升，周四(28日)公布截至晚上8時，6日內累計已接獲約6,400張入票，按周六(1日)首輪發售228伙計，暫超額認購約27倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，目前票源有約兩成屬A組準買家，即有意認購至少2伙，或1伙500方呎以上單位。項目首輪銷售完成後，將積極盡快加推，加推單位有3%至5%加價空間。
●大埔白石角朗濤四房連車位售3,435萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周四(29日)招標形式售出第1座7樓C室，實用面積1,648方呎，四房間隔，連同1個車位以3,435萬元，呎價約20,843元。該買家採用1080天備用二按提前入住付款計劃入市，成交期近3年，並享上限為樓價4.25%的代繳從價印花稅。
●將軍澳海茵莊園周末起開放現樓新示範單位
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，於周四(29日)公布將對公眾開放全新現樓單位以供參觀。即將曝光的現樓單位為2座25樓C1室，實用面積245方呎，開放式間隔。上述單位的層與層之間高度有約3.5米，有助提升整體空間感。單位設有銀幕式玻璃幕牆，不但引入天然日光，更可望及開揚的翠綠山景及將軍澳南的市景。該單位將周末起對外開放。而項目亦將於周日(2日)發售26伙，折實售價由372.2萬元起。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩房呎價約15,727元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(29日)以745.46萬元售出D座16樓20室，實用面積474方呎，兩房間隔，呎價約15,727元。
●土瓜灣明雋截票 最終錄超額逾8倍
佳明集團控股(01271)旗下土瓜灣明雋，於周四(29日)晚上8時已經截票。發展商公布，項目最終錄得超額認購逾8倍。按周五(30日)首輪銷售30伙計，亦即最終截收逾270張入票。該集團營業及市務總經理馮倩平指，入票客源有四成屬土瓜灣本區，兩成屬新界區。即將發售的單位包括16伙開放式戶及14伙一房戶，實用面積由231至260方呎，折實售價378.56萬至541.2萬元。
●啟德尚‧珒溋下周一起招標發售一伙四房戶
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋上載最新銷售安排，安排下周一(3日)起招標發售第1座28樓A室，實用面積1,072方呎，四房間隔。招標期截至12月29日。
●恒基旗下5盤聯同中原推優惠 送餐飲禮券
恒基地產(00012)旗下5個住宅項目，周四(29日)公布聯同中原地產推出優惠活動。由即日起至7月31日，經該行購買上環CAINE HILL、鰂魚涌THE HOLBORN、北角維峯·浚匯、西半山羅便臣道THE RICHMOND、北區高爾夫‧御苑的一手住宅單位之各首2名買家，可獲贈價值約1.8萬元的「五星級酒店餐飲禮券」，名額共10個，優惠先到先得，送完即止。