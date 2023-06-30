東方日報B2：華勢重錘谷經濟撐人幣

隨着美國聯儲局主席鮑威爾「出口術」預告今年或加息至少兩次，美匯指數近日曾重上103，人民幣兌每美元的在岸及離岸價下跌壓力未消。分析指出，近日人民幣貶值勢頭較急，導火線乃中美息差預期擴大，擔憂離岸價進一步下試7.35的近8個月低位，但預期下月內地重磅穩經濟措施出爐後，有望撐起人民幣匯價。

外媒引述消息指，國有大型銀行周四再向市場提供美元流動性，以紓緩人民幣跌勢，為本周第3次出手穩定匯市，只為力守7.25重要心理關口。在隔夜人民幣離岸價創7.2688的逾7個月新低後，周四離岸價及在岸價曾各低見7.2656及7.2512；稍見回穩後，夜盤離岸及在岸價各於7.2764及7.2568水平徘徊，每百港元見92.85元人民幣。

雖然同日由官方開出的人民幣中間價連續第6日貶值，再跌107點子，報7.2208兌每美元，為去年11月10日後低位，但仍較市場預測均值偏強311點子，幅度亦創逾7個月來最大，變相釋放出官方遏阻人民幣貶值信號。

另有外媒指，中國監管機構正加強對貨幣交易和跨境資本流動的審查。市傳中國人民銀行和外匯管理局向出口商、進口商和銀行詢問資金流向和對沖需求，同時徵求對人民幣和交易情緒的看法，外管局還急於徵求穩定人民幣的建議。

去年底曾預估今年上半年人民幣兌每美元恐下試7.3算的上海商業銀行研究部主管林俊泓，昨進一步指出，假設美國接下來在7至9月期間再加息一至兩次，離岸人民幣恐低見7.35算，即每百港元兌近94元人民幣。

姑勿論近日入市托匯之說是否屬實，林相信，中方對人民幣匯率將堅守「兩不」態度，分別是不容許波幅過大及不希望單邊貶值，目的是壓抑炒風。對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝亦指，人行可能不滿意目前人民幣匯價，尤其是未來兩個月內人民幣或跌至7.3算，鑑於疲弱的內地經濟增長前景，將促使中央政府推更多刺激措施。

外界普遍預計，中國將加大經濟政策刺激力度，林俊泓及景順亞太區環球市場策略師趙耀庭亦抱類似的看法。趙預料未來會看見更多的寬鬆貨幣政策，以支持信貸增長，有關新政策應足以改善疲弱市況，有利經濟加速復甦，下半年人行有機會再降低存款準備金率，甚或再下調政策利率10點子。

只要即將出爐的刺激經濟措施力度符合預期，人民幣匯率勢反彈，帶挈人民幣資產財息兼收的憧憬浮現。林坦言，A股估值已屆合理水平，故可適時將人民幣資產納入配置組合。趙亦指，即使刺激經濟政策重點並非資本市場，對中港股市提升空間或有限，但基於現時估值反映市場對中國股市過度悲觀，考慮到滬深300指數今明兩年的企業盈利正上升等，中國股市下半年有望跑贏大市。

與此同時，內地低融資成本優勢愈見明顯。今年截至周三止，境外機構在境內發行以人民幣計價的債券(熊貓債)規模達723億元人民幣，為2005年來同期新高，有中資金融機構預期全年發行額有望逾1,200億元人民幣，有助加快推動人民幣國際化。