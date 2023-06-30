英偉達轟限晶片輸華　美企永失機遇

有傳美國打算擴大對中國的晶片出口限制，杜絕英偉達(Nvidia)及超微半導體(AMD)的高端晶片流向中國。英偉達財務總監Colette Kress回應指，額外的出口限制不會對公司的財務業績產生直接重大影響，惟長遠而言，美國產業將會永久失去重大的機遇。

她表示，即使美國商務部推行新的晶片出口管制，可能影響到H800晶片在中國的銷售，但由於英偉達的晶片目前在全球各地都有很高的需求，故短期內不會對公司業務有明顯影響。不過，美國未來恐怕會失去「在世界其中一個最大市場(中國)的競爭和領先機會」，故未來仍會對英偉達的業務及財政產生影響。

在不斷打壓中國晶片的同時，美國振興本土半導體生產的大計卻頻頻遇阻。全球最大晶圓代工廠台積電正於美國建設工廠，有報道指出，由於工程進度欠佳，台積電和供應商計劃從台灣加派數百名員工前往美國亞利桑那州，以加速工程進度。

台積電稱，目前工程進入關鍵階段，正在處理最先進及精密的設備，將與供應商調派具有豐富經驗的相關專業人員到亞利桑那州支援，人數有限，且待在當地的時間也有限。這些特定任務人員待在當地的時間也將有限，不會影響目前當地的1.2萬名現場員工配置，也不會影響台積電在美國的招聘工作。

另外，科技軟件公司甲骨文亦表示，為了繼續在雲端計算及人工智能(AI)方面擴張，公司正持續購買更多晶片，包括花費「數十億美元」購買英偉達、AMD及Ampere Computing的晶片。