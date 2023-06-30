印度股市破頂　市值躍升全球第4

正當港股一池死水之際，環顧亞洲區其他股市，日本股市早前創新高後，本輪到印度股市發威。追蹤30家大公司的印度主要股市指數Sensex，在過去3個月飆升了一成，而成分股更多的Nifty 50指數同期亦漲11%，雙雙創下新高，使印度股市市值一躍越過英、法兩國股市，成為排在美、中、日之後的全球第4大市值股市。

印度昨日為宰牲節，孟買證券交易所休市，但周三Nifty 50曾突破19,000點，創下歷史新高，而Sensex指數也在盤中升至64,050點的新高。首次公開發行(IPO)亦強勁，據統計，去年印度公司通過IPO或其他證券融資額達187億美元，高於英國和日本。

對於印股受追捧，有經濟學家認為，反映了該國經濟實力逐步上漲，印度城市的中產階級可支配收入正不斷提高，推動國內包括奢移品、電單車、汽車等消費。而且在中美爭霸之下，美國有意扶植印度成為下一個世界工廠，供應鏈正向印度轉移，例如美國蘋果公司(Apple Inc)的iPhone漸漸加大於印度組裝的規模。

國際貨幣基金組織(IMF)早前就預計，印度今年國內生產總值(GDP)將增長5.9%，跑贏很多新興市場或已發展經濟體。同時印度今年成為人口最多國家，為勞工市場和消費帶來動力。

投資銀行高盛預計，印度未來3年經濟將增長6至7%。總裁所羅門(David Solomon)更稱讚印度具極高發展潛力，企業持續追求供應鏈多元化，助力經濟高增長。惟該國的官僚主義相當嚴重，恐怕會成為勸退投資者的原因。

不過，要留意股市也有上有落，當地的金融服務公司Geojit Financial Services指出，近期印度股市的估值已過高，是一個擔憂，故建議投資者可以在歷史新高附近先行部分獲利，轉持現金。