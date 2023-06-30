大新首6月私貸單位數增　中小企每月開戶均倍增

通關帶動貸款需求，大新銀行總經理兼零售銀行處副主管鄧子健表示，今年首6個月私人貸款較去年底有單位數增長，數字與市場相若；中小企貸款需求亦有所回升，上半年按年最少有一倍的增長，形容客戶的信貸質量良好。該行有適時調整放貸策略，例如側重非稅貸業務，確保利息收入能達到預期目標。

加息潮下銀行資金成本上漲，鄧子健稱致力控制息差，包括增加活期存款(CASA)比例；中小企開戶亦能增加存款。截至本月，旗下41間分行中已有16間有中小企中心。他直言，通關後開戶「無停手」，每月開戶量按年均有一倍增長，主要集中從事外貿相關的內地企業。

較早前有報道指，虛擬資產公司在港開戶難，鄧認為，只要該公司符合反洗錢等監管要求，便會為他們服務，目前該行亦有做虛擬資產業務的客戶。

他預期，即使美國暫停加息，最快到明年初才會開始減息；目前受半年結等季節性因素拉高息口，但下半年3個月以上的定存息會維持在3至4厘水平。受港美息差影響，留意到有客戶轉用美元作定存，人數及金額按年均有30%增長。

展望今年稅貸業務，鄧坦言「去年儲定的平資金已經用完」，受資金成本飆升影響，料今年的稅貸息率增幅亦會較大。惟他補充，市場對貸款周轉一直有需求，在利率上升的大環境下，相信不會影響客戶的借貸意欲。