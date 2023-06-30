道指漲269點　比特幣升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.34；港匯見7.8378；離岸人民幣(CNH)報7.2661；美元兌日圓處144.74；歐元報1.0867，英鎊報1.261。金價處1,908.62美元。布油報74.36美元，紐油報69.75美元。比特幣升1.3%，報3.04萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●道指收報34,122點，升269點或0.8%；標指收報4,396點，升19點或0.45%；納指收報13,591點，跌不足1點。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,873點，跌61點。

●7月恒生指數夜期收報18,780點，跌41點，低水154點，成交10,647張。

●紐約期油收報每桶69.86美元，升0.3美元或0.43%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.34美元，升0.31美元或0.42%。

●紐約期金收報每安士1,917.9美元，跌4.3美元或0.2%。

●英國富時100指數收報7,471點，跌28點或0.38%；德國DAX指數收報15,946點，跌2點或0.01%；法國CAC指數收報7,312點，升26點或0.36%。

●美國商務部公布，第一季度國內生產總值(GDP)按年率計按季增幅由1.3%上調至2%，主要反映出口和消費支出的上調。

●美國上周首申領失業救濟人數為23.9萬人，少過預期。

●日本5月失業率2.6%；工業產出按年升4.7%。

●巨星傳奇重新招股，入場費減至2146元。

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