Nike季度盈利挫28%遜預期　股價市後跌逾4%

國際運動品牌Nike季度業績出爐，截至2023年5月31日的第四財季，Nike收入為128.25億美元，按年升5%，多過預期的125.9億美元；純利按年跌28%至10.31億美元，公司指因為運費上升及庫存減價；每股經調整盈利66美仙，低於預期的67美仙。Nike在市後延長交易時段跌逾4%，報108.47美元。

全年計，Nike收入按年增長10%至512億美元，多過預期的509.8億美元；純利50.70億美元，跌16%；每股經調整盈利3.23美元，低於預期的3.24美元。

回看季績，Nike第四季毛利率為43.6%，跌1.4個百分點，公司指主因是產品投入成本上升、運費及物流費用增加、更高的減價率，以及淨外幣匯率的持續不利變化。

不過，Nike在中國的銷售見復甦，季內中國銷售額達18.1億美元，按年增長16%，高於分析師預期的16.8億美元。

業績預測方面，外媒引述數據指，Nike預期，今季收入將持平或低個位數增長，分析師平均預期增長5.8%。Nike並預計，2024財年收入將有中個位數增長，分析師則預期收入增長6.3%。