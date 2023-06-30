姚浩然：港股維持上落格局　滙豐可企穩60元

隔晩美股個別發展，而港股周五（30日）則是半年結日，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，由於人民幣持續弱勢，港股料續受壓，但預計在粉飾櫥窗效應下，港股於半年結日未必有太大跌幅。姚亦指，7月份仍需觀望內地會否有更多經濟刺激措施出台，料恒指繼續維持窄幅上落，並於18,500點至18,700點有支持，而上方19,200點至19,300點則有阻力。

另一方面，國常會審議通過《關於促進家居消費的若干措施》，姚指，政策將利好家電股，但要留意家電股與地產市場有直接關係，而現時內地樓市較為疲弱，家電股可能只會在刺激政策推出初期出現上升勢頭，但中長線則建議投資者須審慎持有。