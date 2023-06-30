姚浩然：港股維持上落格局 滙豐可企穩60元
2023年06月30日 10:46
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姚浩然
隔晩美股個別發展，而港股周五（30日）則是半年結日，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，由於人民幣持續弱勢，港股料續受壓，但預計在粉飾櫥窗效應下，港股於半年結日未必有太大跌幅。姚亦指，7月份仍需觀望內地會否有更多經濟刺激措施出台，料恒指繼續維持窄幅上落，並於18,500點至18,700點有支持，而上方19,200點至19,300點則有阻力。
杭州市政府與阿里巴巴(09988)的「6+N」業務集團簽訂全面戰略合作框架協議，姚認為，因「6+N」是個較長遠的業務，故消息對股價刺激作用有限。反觀近期阿里網購業務因行業飽和及新競爭者加入，導致業務增長放緩，所以阿里股價難有大突破，加上人民幣走弱同時影響市場投資氣氛，料股價於78至80元有較大支持。
美國聯儲局主席鮑威爾早前繼續放鷹，指不排除連續加息。姚相信，美國7月將恢復加息，此舉對銀行股有利，料滙豐控股(00005)股價將企穩60元樓上，仍有上升空間，但升幅不會很大。
另一方面，國常會審議通過《關於促進家居消費的若干措施》，姚指，政策將利好家電股，但要留意家電股與地產市場有直接關係，而現時內地樓市較為疲弱，家電股可能只會在刺激政策推出初期出現上升勢頭，但中長線則建議投資者須審慎持有。