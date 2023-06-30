【高盛推介】港交所300元關反覆 部署宜注意產品街貨量
2023年06月30日 10:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所昨日(29日)失守300港元關口，跌約0.6%，今(30日)早繼續下跌。早段低見296.4元後跌幅略收窄，現報298.6元，微跌約0.1%。日前港交所與北交所簽署合作備忘錄，並聯合宣布京港兩所將推出「北+H」兩地上市安排。
觀察個股輪證資金流向，近期見資金兩邊部署港交所好淡倉，好倉於過去5個交易日共錄得約430萬元資金流入。淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,060萬元，為同期最多資金流入的個股淡倉相關資產。
投資者如看好港交所，認購證方面的高槓桿選擇可留意輕微價外、低面值港交購(26844)。中年期選擇可留意港交購(17063)。貼價選擇可留意高敏感度港交購(17448)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(63700)，遠牛選擇可留意港交牛(63192)，與現價有約20及30元收回距離。
港交購26844，行使價333.48元，2023年9月26日到期，實際槓桿14.3倍，輕微價外、高槓桿、低面值。
港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.3倍，中年期。
港交購17448，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、高敏感度。
港交牛63700，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交牛63192，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，遠牛。
投資者如看淡港交所，需注意資金近期積極流入認沽證，部分產品已經累積一定街貨，因此現時選擇產品宜注意街貨數據，以低街貨證作部署。可留意低街貨的港交沽(17273)。熊證方面可留意港交熊(63886)，與現價有約30元收回距離。
港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿6.9倍，低街貨。
港交熊63886，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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