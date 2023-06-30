【中環剝花生】專家醒你下半年投資攻略！

港股上半年表現令人失望，踏入下半年，有無條件扭轉跌勢？不少大行看法轉趨審慎，普遍認為後市關鍵在於內地當局會否出招扶持經濟，以及力度有多重。內地推動經濟復甦，尚有多少道板斧？7月底中共中央政治局會議值得期待？

另一邊廂，美國為遏抑通脹，聯儲局揚言會繼績加息，雖然市場憂慮加息會拖垮經濟，但根據隔晚公布的數據，美國首季GDP上修至2%，而首領失業救濟金人數亦跌至23.9萬，低過預期。美元暫不宜過分看淡？美股上半年強勢可望延續下去？至於油價、金價及其他商品近日下跌行情又有何啟示？

下半年將至，哪裏發掘到具潛力投資機遇？今集《中環剝花生》請來艾德金融投資策略總監文錦輝，以及元宇證券基金投資總監林嘉麒即場教路！歡迎加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

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