高息難頂！美國每周8家大型企業破產　直逼海嘯期...

聯儲局連番加息已觸及大型企業的痛點，個別企業透過裁員苦苦支撐，不少索性關門大吉！外媒報道，美國大型企業申請破產宗數急增，情況直逼2020年新冠疫情爆發，以及2008年金融海嘯時的水平，惟災難只是剛剛開始。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok指出，以四周移動平均線來看，負債超過5,000萬美元的美國企業每周申請破產接近8宗，數據顯示美企債務違約循環才剛剛開始。由於聯儲局主席鮑威爾日前提到，美國利率可能在長時間維持在更高水準，暗示最快要到2024年才有機會開始減息，目前企業被高息煎熬的情況，恐怕在未來幾季不會得到紓緩。

CreditSights的統計指出，去年有20家信用評等被列為「垃圾級」的美國公司，積欠342億美元債務未有依時償還，當中有10家在今年出現債務違約，約有110億美元債務受到影響。CreditSights預測，今年美國公司債違約率將達到3%，明年首季將進一步升至4%，但仍低於歷史平均水平5%。

Brandywine全球投資管理公司高收益和企業信貸策略投資組合經理John McClain則預測，未來數月高收益公司債的違約率將持續上升，不過影響程度仍然遠低於2008年後的水平。他認為今年美企破產申請宗數上升，多為私人信貸和槓桿貸款的壓力增加所致。