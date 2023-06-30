【高盛推介】滙豐60元關整固 資金連日吸納
2023年06月30日 12:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股本周二(27日)重上60港元水平後，近日持續在該水平底部附近橫行整固，今日(30日)早段高見61.4元後升幅略收窄，現報60.9元，升約0.1%。而以3月中的低位至今計，滙控則累計升超過20%，跑贏大市。滙控公布，昨日(29日)英國及香港市場共回購467.15萬股，涉資約2.84億港元。
觀察個股輪證資金流向，滙控淡倉於近日獲資金吸納，本周二至本周四皆錄得資金流入，合共約180萬元。
投資者如看好滙控，認購證方面的貼價選擇可留意滙豐購(17153)。高槓桿選擇滙豐購(14070)。低面值選擇可留意低街貨滙豐購(14420)。牛證方面可留意滙豐牛(62572)，與現價有約6元收回距。
滙豐購17153，行使價65.55元，2023年10月24日到期，實際槓桿16.3倍，貼價。
滙豐購14070，行使價67.82元，2023年9月22日到期，實際槓桿20.1倍，高槓桿。
滙豐購14420，行使價72元，2023年10月19日到期，實際槓桿18.6倍，低面值、低街貨。
滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，相近收回價牛證中街貨較低。
滙豐沽17062，行使價51.95元，2023年9月26日到期，實際槓桿14.1倍，低面值。
滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率6.0倍，高槓桿。
中銀香港今早繼續在24元附近窄幅上落。投資者如看好，可留意屬輕微價外的低街貨中銀購(17623)。
中銀購17623，行使價26.61元，2023年11月24日到期，實際槓桿13.5倍，輕微價外、低街貨。
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