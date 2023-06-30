花無百日紅！ Pokémon GO母企擬裁減兩成員工

外媒報道，靠熱門手遊《Pokémon GO》一炮而紅，位於三藩市的流動遊戲開發商Niantic宣布，基於業務重組需要，決定裁員230人，並將會關閉位於洛杉磯的工作室，而大部分將會被裁的員工就在那處上班。據悉，截至2022年Niantic共有1,050名員工，即今輪大約裁減22%員工。

Niantic行政總裁John Hanke表示，公司重組是由於「內部和外部因素」，包括全球宏觀經濟的整體放緩。他指出，自從《Pokémon GO》發布以來，手遊市場變得擁擠，應用商店和流動廣告環境的變化，使得新的流動遊戲的大規模發布變得愈來愈困難。不過他指出，繼續支援旗下王牌手遊《Pokémon GO》，是公司的「首要任務」。

融入擴增實境(AR)科技的手遊《Pokémon GO》自2016年面世以來，一直吸引大量粉絲每日捉精靈，配合成功的營銷策略，令該手遊連年穩佔吸金榜前列，在2020年更創下13 億美元(約101.4億港元)營收最佳紀錄。在科技股估值最瘋狂的2021年，Niantic於11月進行3億美元融資，令其估值升至90億美元。然而，花無百日紅，面對大環境的轉變，Niantic也要跟隨一眾科企裁員，減輕成本撐過艱難的時期。