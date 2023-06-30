美國AI初創公司獲過百億元融資　挑戰行業龍頭...

當時得令的行業往往最容易找到「大水喉」，今時今日非人工智能(AI)莫屬。外媒報道，成立不足兩年的初創公司Inflection AI最近完成了一筆價值13億美元(約101.4億港元)的新融資，而且「落疊」的全屬行內重量級公司或人物，勢令Inflection AI加速升上神壇！

報道指，Inflection AI在推出首個聊天機器人「Pi」後不足兩個月，便吸引到不少大孖沙注資，最近便完成了一筆價值13億美元的新融資，其中微軟創始人蓋茨、LinkedIn創始人Reid Hoffman及和Google前行政總裁Eric Schmidt都親自入股，英偉達是唯一的新投資者。

消息人士透露，Inflection AI原先計劃集資6.75億美元，最終經過兩輪融資後，出乎意料取得合共15.25億美元資金，令公司估值升至大約40億美元。Inflection AI表示，正在與CoreWeave和英偉達合作，建構全球最大的AI電腦叢集，當中包含2.2萬個英偉達的 H100晶片，適用在大型語言模型上。Inflection AI團隊成員包括之前在DeepMind、Google及OpenAI等公司工作過，專注於以用戶個人為中心的產品，被視為OpenAI的主要競爭對手。