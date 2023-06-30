大華銀行上調港GDP預測　今年料增5.5%

大華銀行環球經濟與市場研究部發表2023年第3季展望。大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，今年第1季本地生產總值增長較預期強勁，而且預料旅遊活動及私人消費進一步增強，故向上修訂今年本港經濟增長的預測為5.5%，達政府3.5至5.5%預測範圍的上限。

該行預測，今年第2季本地生產總值按年增長3.6%，而下半年的按年增幅則擴大至8%，主因是去年期內數據處於低迷水平。雖然經濟復甦有機會導致成本壓力上漲，但該行仍下調全年通脹率預測至2.6%，較早前預測的2.9%為低。

因本港流動性收緊而刺激香港銀行同業拆息上升，美元兌港元在5月19日一度跌見7.8066的4個月低位，遠低於5月初的7.85水平，導致倫敦銀行同業拆息與香港銀行同業拆息的息差收窄，投資者追捧的美元兌港元套利交易的吸引力因而下降。該行認為，隨着美國聯儲局今年內結束緊縮周期，息差為美元兌港元帶來的利好作用亦會相應消退。因此，美元兌港元匯率將會重返7.75至7.85官方波幅範圍的中間水平。該行更新美元兌港元匯率的預測，2023年第3季及第4季分別為7.84及7.82，而2024年第1季及第2季同為7.80。

環球經濟方面，該行預期美國緊縮貨幣政策以及金融/信貸狀況收緊的滯後效應，將會令美國經濟顯著放緩，而美國銀行業的動盪將致使業界進一步收緊貸款標準，因而難免令經濟增長受壓。該行預測美國經濟增長放緩將會在2023年下半年出現，並修訂美國今年國內生產總值增長預測至0.8%，高於上次預期的-0.5%，而2024年的國內生產總值增長則下調至1.2%，低於上次預期的+2.5%；預期美國全年國內生產總值不會收縮。

該行稱，這些預測意味美國將在2023年下半年出現「技術性」衰退（即整體國內生產總值數據連續兩季出現按季負增長），而根據該行最新的按年數據預測，美國國內生產總值只會在2023年第4季開始轉為負數，而負增長會持續多兩季至2024年第2季為止。與此同時，該行亦修訂美國失業率預測，分別為2023年底4.3%及2024年底4.5%，與聯儲局修訂後的4.1%和4.5%中位數預測相若。