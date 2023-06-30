m18講場：幣安再夥C朗推聯名NFT　送隱藏福利氹買家？

為紀念國際足球巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)成為史上最佳射手，佢至今取得838個入球，加密貨幣平台幣安再夥拍C朗推聯名非同質化代幣(NFT)，新系列名為「Forever CR7：The GOAT(Greatest Of All Time)」，將於東岸時間7月3日晚上10時上市，買家仲有隱形福利添！

C朗話，好高興再同幣安合作，透過該系列回顧職業生涯，並同粉絲分享開心時刻。仲大派「冧功」，話合作係為粉絲而設，尤其係「從一開始就支持我、鼓勵我嘅人」，好期待大家嘅意見同反應，也很期待未來同幸運兒嘅一對一訓練環節。

Forever CR7：The GOAT NFT系列共有超過2.9萬個NFT，分4個稀有度級別，分別是極度稀有(SSR)、超級稀有(SR)、稀有(R)與普通(N)和20個里程碑入球時刻嘅NFT，例如第806球係代表C朗正式成為世上最多進球手嘅數字；第649球則係C朗個人最滿意嘅「倒掛金鈎」。買家仲可以享受獨家獎品同粉絲福利。

幣安共同創辦人、行銷長何一表示，C朗聯名NFT系列首發係最成功嘅運動員NFT收藏品，希望第二系列同樣繼續為社群創造更多價值。呢次由幣安打造嘅CR7 NFT系列係一件出色嘅藝術品，不僅向「史上最佳」致敬，也展現Web3.0嘅真實世界用例可以點樣改變體育同娛樂產業。