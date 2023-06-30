特專科技上市開齋！　黑芝麻智能申主板掛牌

搶頭啖湯的公司是智能汽車計算系統晶片(SoC)開發商Black Sesame International Holding Limited，其比較為人熟悉的中文名是「黑芝麻智能」，聯席保薦人就中金和華泰，沒有外資。由於是「18C」公司的關係，其股份名稱後面附有「-P」。

為保障投資者，港交所對「18C」公司有一定要求，首先是估值方面，黑芝麻2022年收入雖然增長1.73倍至1.65億元人民幣，可是未到「已商業化門檻」，預期市值要有150億元始能過關。幸好，初步招股文件再顯示，黑芝麻6月中收完最新「C+」輪融資的款項後，交易後隱含估值為22.18億美元(約173億港元)。今年6月時有外媒指其集資額介乎2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。

黑芝麻正優先開發及商業化「L2」(第二代輔助駕駛)及「L3」產品，迄今已獲10家車廠一級供應商共15款車型之意向訂單。2022年開始量產「華山A1000/A1000L」SoC，旗艦A1000系列SoC總出貨量去年底為止超過2.5萬片。本年4月再推出「武當系列跨域SoC」，據統計是行內首個集成自動駕駛、智能座艙、車身控制及其他計算領域的能力。

業績方面，2022年毛利率為29.39%，按年跌6.75個百分點，研發開支再增28.33%至7.64億元人民幣，即收入的4.61倍，經調整虧損照樣擴大14.13%至7億元人民幣。