道指期貨微跌　比特幣升逾1%

美匯指數報103.188；港匯見7.8349；離岸人民幣(CNH)報7.2783；美元兌日圓報144.86；歐元處1.0843；英鎊報1.2621。金價報1,902.88美元。油價升0.7%，布油報75.05美元，紐油處70.33美元。比特幣升1.2%至30,765美元。道指期貨跌7點。

焦點數據：

17:00 歐元區5月失業率

17:00 歐元區6月消費物價指數

20:30 美國5月核心個人消費支出平減指數

20:30 美國5月個人消費

20:30 美國5月個人所得

20:30 加拿大4月國內生產總值

21:45 美國6月芝加哥採購經理人指數

●港股在半年結日缺乏方向，恒生指數早段跌近百點後倒升135點，高見19,070點又打回頭，午後繼續好淡爭持，收市報18,916點，跌17點或0.1%，萬九點關得而復失。恒指上半年累跌865點，跌幅4.3%；科指累跌217點或5.2%。

-大華銀行上調港GDP預測，今年料增5.5%。

-瑞銀削恒指今年目標至21,700點，看好高股息率股。

-眾安智慧生活服務重新招股，入場費2989元。

-巨星傳奇減價3成再招股，集資額削至逾5億。

-艾迪康控股掛牌股價「潛水」。

-理想CEO：目標成內地第一豪華品牌，每年交車160萬輛。

-港交所羅博仁：雙櫃台模式對中港資本市場有何深遠意義？

●滬深三大指數高收。滬綜指報3,202點，升19點或0.62%，成交額3,597億元人民幣。

-內地6月官方製造業PMI報49，續處收縮區間。

-中指院：內地樓市調整壓力大，下半年政策料加碼。

-內地首5月國企利潤總額按年增長10.9%。

-阿根廷央行准銀行開人民幣帳戶。

-離岸人民幣進一步跌穿7.28關，外匯黃牛再現。

香港經濟：

●堅尼地城住宅地獲至少6份標書，估值約9.7億至23.1億。

●創科局及網信辦簽合作備忘錄，促進大灣區數字經濟發展。

●中原城市領先指數最新報167.29點，按周升約0.37%。

中美角力：

●有份推廣數碼人民幣，法巴傳收美國國會電話查詢。

●美國及荷蘭收緊對中國出口晶片生產設備限制。

外地經濟：

●日圓曾跌穿145，返去年干預水平，兌港元企5.4樓下。

●東京6月核心CPI升3.2%，連續13個月超央行目標。

●白宮經濟顧問：美國通脹明年大選前料回落至2%。

●高息難頂！美國每周8家大型企業破產，直逼海嘯期...

●坡元隔夜利率衍生品激增，新加坡棄用LIBOR。

企業消息：

●美國AI初創公司獲過百億元融資，挑戰行業龍頭...

●三星首季半導體收入大跌55%，一哥位置讓予英特爾。

●花無百日紅！Pokémon GO母企擬裁減兩成員工。

●Apple再創新高，花旗睇升約30%，股價上望240美元。

●SHEIN否認向美國證交會提交上市申請。