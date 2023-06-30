【產經直播】港股可否應驗「七翻身」？
2023年06月30日 16:18
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銀河證券業務發展董事羅尚沛（右）
在上半年最後一個交易日，港股好淡爭持。恒指在周五(30日)反覆跌17點，成交811億元。整個6月，恒指累升682點；而總結上半年，恒指則跌864點。近日多間大行調低恒指今年底目標，最新瑞銀將目標由23,600點下調至21,700點，同時唱好高息股，港股下半年的操作要更保守？
內地今日公布6月份製造業採購經理指數(PMI)，微升至49，高過5月的48.8，符合市場預期，但已連續3個月處於50盛衰分界線之下。至於非製造業PMI為53.2，差過市場預期。上述數據要點解讀？內地經濟復甦動力顯然仍不足？「七翻身」之月即將開局，月底或內地將召開政治局會議，可否憧憬刺激經濟措施出台？下月仲要睇實咩因素？
科技股方面，美團(03690)收購聯合創始人的AI初創公司光年之外，總代價包括現金約18.23億港元，美團跌近2%，前景點睇？其餘科網股阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)亦下滑，科網股近期走勢無突破，係咪要擺埋一邊？
「造車新勢力」做好，小鵬汽車(09868)新電動車「G6」正式上市，售價約21萬元人民幣起，「G6」訂單暫突破3.5萬輛，更獲花旗看好指定價有吸引力，帶動小鵬股價急升約一成；另外，蔚來(09866)亦升半成，電動車股蓄勢待發？邊隻可以吼？
內地有報道引述專家稱，為保持房地產市場恢復勢頭，更多穩樓市增量政策或醞釀出台，內房物管股普遍做好，消息有助投資者回復對內房的信心？內房物管股值唔值得憧憬？
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