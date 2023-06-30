【產經直播】港股可否應驗「七翻身」？

在上半年最後一個交易日，港股好淡爭持。恒指在周五(30日)反覆跌17點，成交811億元。整個6月，恒指累升682點；而總結上半年，恒指則跌864點。近日多間大行調低恒指今年底目標，最新瑞銀將目標由23,600點下調至21,700點，同時唱好高息股，港股下半年的操作要更保守？

內地今日公布6月份製造業採購經理指數(PMI)，微升至49，高過5月的48.8，符合市場預期，但已連續3個月處於50盛衰分界線之下。至於非製造業PMI為53.2，差過市場預期。上述數據要點解讀？內地經濟復甦動力顯然仍不足？「七翻身」之月即將開局，月底或內地將召開政治局會議，可否憧憬刺激經濟措施出台？下月仲要睇實咩因素？

內地有報道引述專家稱，為保持房地產市場恢復勢頭，更多穩樓市增量政策或醞釀出台，內房物管股普遍做好，消息有助投資者回復對內房的信心？內房物管股值唔值得憧憬？

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